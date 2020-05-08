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Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri Coğrafi İşaret Tescil Çalışmalarına Devam Ediyor

İHA

2020'nin Ocak ayında Pınarbaşı Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirilen Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peynirinin tescil çalışmalarında analiz aşamasına gelindi.

Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri Coğrafi İşaret Tescil Çalışmalarına Devam Ediyor

2020'nin Ocak ayında Pınarbaşı Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirilen Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peynirinin tescil çalışmalarında analiz aşamasına gelindi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "2019 yılı Ekim ayında coğrafi işaret başvuru kararı alınan Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peynirinin çalışmalarına hızla başlanarak coğrafi sınır, tarihçe, ayırt edici özellikler, üretim metodu, denetim ve denetim komisyonu çalışmaları tamamlanmış olarak Prof. Dr. Mitat Şahin ve Coğrafi İşaret Uzmanı Birsen Koca tarafından yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede tescil başvurumuz gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu iki aylık çalışmalar esnasında tek tek üreticiler köylerinde/mahallelerinde ziyaret edilerek, peynirlerin yapım aşamaları gözlemlenmiş ve sahada tespitler yapılmıştır. Ancak; ürünün ayırt edici özellikleri bölümünde yapılması gereken analizler için, Uzunyayla yöremizde meralarda serbest yayılan hayvanların sütlerinden elde edilen peynirlerin yapımının başlaması yani Mayıs ayının ilk haftası bekleniyordu. Pınarbaşı’nın coğrafi yapısı, havası, bitki florası peynirimizi farklı kılan özellikleri oluşturacaktır" dedi.
Uzunluoğlu, "Pınarbaşı Belediyemiz ve Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği organizasyonu ile Coğrafi İşaret Uzmanı Birsen Koca ile birlikte yaklaşık on köyümüze/mahallemize gidilerek Çerkes kadınlarımızın yaptığı taze Peynirlerimiz numune olarak analiz için toplanmıştır. Toplanan numuneleri üreten kadınlarımızın iletişim bilgileri ile birlikte her bir peynir numaralandırılarak kimyasal, fiziksel ve duyusal analizleri, analiz sonuçlarına göre akademisyenler tarafından hazırlanacak raporları coğrafi işaret dosyamıza eklenip ürün analiz aşaması tamamlanmış olacaktır. Bundan sonraki süreçte tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının değerlendirmeleri akabinde Tarım Bakanlığı onayı alınıp inşallah tescil sürecimiz tamamlanmış olacaktır. Tüm çalışmalar işin başlangıcında belirlenen iş planı takvimine uygun şekilde hareket edilmektedir" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:
"Türkiye’de 14’ü yerel, 3’ü yabancı menşeli olmak üzere toplam 17 tescilli peynir bulunmaktadır. 28 peynir tescil başvurusu da sonuç beklemektedir. Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri coğrafi işaret tescilini alarak diğer peynirler içinde hakettiği yerini alacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi coğrafi işaret tescili almak henüz başlangıç. Asıl bundan sonra disiplinli bir denetim ile yöremize has özel bir lezzet olan Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri pazarda yerini bulacak, üretimi ile özellikle yöremiz kadınlarına istihdam sağlanacak, Pınarbaşı’nın kırsal ve yerel kalkınmasına katkıda bulunulacaktır.Son olarak çalışmalarımızı başından beri birlikte yürüttüğümüz Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği’ne, katkılarından dolayı üretici kadınlarımıza ve Belediyemiz yönetim ve personelimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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