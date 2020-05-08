İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

DHA

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ-Sivas karayolunda lastiği patlayan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Tokat'a işçi taşıyan Fatih Coşkun (36) yönetimindeki 38 ACD 677 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Coşkun ile yolcular Hasan Bekgöz (45), Ali Gazel (25) ve Suriye uyruklu Muhammed El Celal (18) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine...

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

<br>Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ-Sivas karayolunda lastiği patlayan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Tokat'a işçi taşıyan Fatih Coşkun (36) yönetimindeki 38 ACD 677 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Coşkun ile yolcular Hasan Bekgöz (45), Ali Gazel (25) ve Suriye uyruklu Muhammed El Celal (18) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA<br>2020-05-08 13:15:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın çiftçilerden eczacılara organik ürün desteği
YEREL HABERLER Kadın çiftçilerden eczacılara organik ürün desteği
Tarihi Gölbaşı'na Tarihi Dokunuş Projesi
YEREL HABERLER Tarihi Gölbaşı'na Tarihi Dokunuş Projesi
Prof. Dr. Silici: 'Propolisin bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı ve düzenleyici etkisi var'
YEREL HABERLER Prof. Dr. Silici: 'Propolisin bağışıklık sistemi ...
Hacılar Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını ...
Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri Coğrafi İşaret Tescil Çalışmalarına Devam Ediyor
YEREL HABERLER Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri Coğrafi İşaret ...
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın: "Taraftar olmadan futbolun anlamı yok" "İnsan sağlığı, ekonomik kaygıdan daha önemli"
YEREL HABERLER Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman ...
Turhal Şeker kendini geleceğe taşıyor
YEREL HABERLER Turhal Şeker kendini geleceğe taşıyor
Sindelhöyük'te dezenfeksiyon çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Sindelhöyük'te dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Gelecek Partisi'nin tabelası takıldı
YEREL HABERLER Gelecek Partisi'nin tabelası takıldı
Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Amatör kulüplere de test yapılmalı"
YEREL HABERLER Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Amatör ...
Başkan Nursaçan'ın Anneler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan'ın Anneler Günü Mesajı
Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, "Bina görevlileri ciddi risk altında çalışıyor"
YEREL HABERLER Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, "Bina ...
Otomobil yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu
Öğretmenevi personelinden 'Bir kan bir can' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Öğretmenevi personelinden 'Bir kan bir can' ...
Kayseri'de 11 Mayıs'tan itibaren pazarlarda giyim, oyuncak, züccaciye malzemesi satılabilecek
YEREL HABERLER Kayseri'de 11 Mayıs'tan itibaren pazarlarda giyim, ...
Kayseri’ye havalimanı ve tramvay müjdesi AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: “Kayseri bunu hak ediyor”
YEREL HABERLER Kayseri’ye havalimanı ve tramvay müjdesi AK Parti ...
Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, ...
Vali Günaydın Trafik Haftasında sürücülere 'Kural' uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Vali Günaydın Trafik Haftasında sürücülere 'Kural' ...
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık ...
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Sindelhöyük'te her şey normal"
YEREL HABERLER Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ...
Av tüfeği ile iş yerine ateş açan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Av tüfeği ile iş yerine ateş açan 4 şüpheli yakalandı
Jandarma ile asayiş berkemal
YEREL HABERLER Jandarma ile asayiş berkemal
Bakan Yardımcısı Aksu'dan bir müjde de sultan sazlığı çevresine
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Aksu'dan bir müjde de sultan sazlığı ...
Meteoroloji'den 'Kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 'Kuvvetli yağış' uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X