Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

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<br>İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular teknik heyet ve personelin koronavirüs testi negatif çıktı.<br>Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı "Futbola Dönüş Protokolü" kapsamında tüm ekibe 2 gün önce yapılan koronavirüs testi sonucunda Hes Kablo Kayserispor'da sonuçların tamamı negatif çıktı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-08 17:44:39<br>

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