7 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yerköy mahallesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi, dışarıda yakılan ateş közünün çadırın içine alınması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Tedavisi süren 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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