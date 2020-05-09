Nakit para taksilerde geçmeyecek

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında taksilerde nakit paranın geçmeyeceği bildirildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, yeni alınan kararlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 08/05/2020 tarihinde saat 22.00’da; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Koronavirüs Covid19” hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesiyle toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenerek gönderilmiştir. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren kurum, kuruluş veya odalar tarafından, gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belgeyi yapılan denetlemelerde ibraz edeceklerdir. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacaklardır. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacaktır. 7 Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon sağlanacak ve konu trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenecektir. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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