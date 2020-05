KTO Başkanı Gülsoy’dan Anneler Günü mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Bizler yılın her gününü Anneler Günü olarak bile kutlasak yine de haklarını ödeyemeyiz” dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında mutlu, güçlü ve güler yüzlü bir toplumun güçlü kadınların ve güçlü annelerin omuzlarında yükseleceğini belirten Gülsoy, “ Kadınlar ve annelerimiz hem toplumun temeli olan ailenin temel direği, hem de bütün toplumu dünyaya getiren, yetiştiren en kutsal değerimizdir” dedi.

Kadınların, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer aldığını belirten Gülsoy; “Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir. Tarihimiz, birçok kadın ve annenin yazdığı destanlarla doludur. Annelerimiz, büyük bir özveri ile evlat yetiştirip topluma kazandırmanın yanı sıra iş hayatında da aktif rol almaktadır. Onlar, ülkemiz sosyoekonomik yapısı içinde birçok sektörde gerek girişimci gerekse bir çalışan olarak önemli görevler üstlenmektedir” diye konuştu.

Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

“Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Anne; karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir; anne okuldur, anne mekteptir. Anne; ayakta kalma gücümüz, anne direncimiz ve anne güç kaynağımızdır. Bu yüzdendir ki, annelerimizin bu emeklerine karşılık olarak, onlara iyi davranmak, değer vermek, hem dini hem de insani görevimizdir. Dünyanın en yüce, en kutsal sorumluluğunu tabiatındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren, hayırlı ve güzel nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa fedakârca göğüs geren şehit annelerimizle birlikte tüm annelerimizin Anneler Günü’nü minnet ve şükranla kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.