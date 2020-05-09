Esenyurt Mahallesi'nde 10 sokak asfaltlanıyor

Melikgazi Belediyesi Esenyurt Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda olan tam 10 sokakta asfaltlama çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak hemen hemen her mahallede asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esenyurt Mahallemizde asfalt yenileme çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz yıl yapılan kaldırımların arasındaki asfaltların yenilenmesi gerekiyordu. Tam 10 sokakta asfalt yenilemesi yapıyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. Bu 10 sokağı en kısa zamanda bitireceğiz. İnşallah buradaki vatandaşlarımız da konforlu yollarda seyahat edecekler. Yeni yollarımızın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Esenyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayaydın ise, “Geçen sene mevsim şartlarından dolayı yapılamayıp bu seneye kalan sokaklarımız Başkanımızın talimatıyla asfaltlandı. Palancıoğlu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz kendisinden ve ekibinden memnunuz. Hepsine emekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

“Çamyurdu Caddesi de asfaltlandı”

Çamyurdu Caddesinde de devam eden asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Komando Caddesi’nden Kıranardı tarafına doğru giden Camyurdu Caddesinde asfalt çalışması yapıyoruz. Burada uzun zamandır bir talep vardı. Burada yolumuzu güzelleştirdik. Alt yapısı tamamlandı şimdi asfaltını seriyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. Melikgazi’miz çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.