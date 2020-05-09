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Gönüllü İyilik Hareketi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlara devam ediyor

İHA

Merkezi Ankara'da bulunan Gönüllü İyilik Hareketi Derneği Türkiye'nin birçok noktasında gıda kolisi yardımlarına devam ediyor.

Gönüllü İyilik Hareketi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlara devam ediyor

Merkezi Ankara’da bulunan Gönüllü İyilik Hareketi Derneği Türkiye’nin birçok noktasında gıda kolisi yardımlarına devam ediyor.
Gönüllü İyilik Hareketi Derneği, Türkiye'nin birçok noktasında devam ettiği yardımlarını, Kayseri'de de sürdürüyor. Gönüllü İyilik Hareketi Kayseri Temsilcisi Yılmaz Özalp; "Bugüne kadar sadece Kayseri’de 100 aileye gıda yardımı ulaştırdık. Bundan sonrada ulaştırmaya devam edeceğiz. Yardım yaparak paylaşmanın bereketine ortak olan hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Allah yaptıkları hayırları kabul etsin inşallah" dedi.

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