Kayseri'de çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlığı

<br>Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de çiçekçiler, yarın kutlanacak 'Anneler Günü' dolayısıyla çalışmalarını hızlandırdı. Çiçekçiler, koronavirüsle mücadele kapsamında çiçekleri dezenfekte ettikten sonra ambalajlıyor.<br>İçişleri Bakanlığı'nın 'Anneler Günü' dolayısıyla bugün ve yarın, çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesinin ardından, Kayseri'de çiçekçiler çalışmalarını hızlandırdı. Gevher Nesibe Mahallesi'nde işletmeler, verilen siparişler üzerine annelere ulaştırılacak çiçekleri, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte ettikten sonra ambalajlıyor. Maske kullanarak çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, yarını bekliyor.<br>'HER BÜTÇEYE UYGUN ÇİÇEĞİMİZ VAR'<br>Çiçekçi Mustafa Doğan, vatandaşların internet ve telefondan kendilerine ulaştığını, siparişlerinin yoğun olduğunu söyledi. Hijyenik şekilde çiçekleri hazırladıklarını kaydeden Doğan, "Çiçeklerimiz bize geldiklerinde de temizleniyor. Hiçbir bakteri kalması mümkün değildir. Servisçi arkadaşlarımız da yine hijyenik bir şekilde siparişlerini adreslere ulaştırıyor. Bir süre kapalı kaldık ama fiyatlarımızda herhangi bir artışımız yok. Halkımızın bütçesine göre çiçek hazırlıyoruz. 50 liradan 150 liraya kadar çiçeklerimiz vardır. Şu an en çok buket ve orkide ağırlıklı satış gerçekleştiriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-05-09 14:52:08<br>

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