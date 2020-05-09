Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor

İHA

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan gelecek kararı bekliyor.

Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan gelecek kararı bekliyor.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadele veren Esen Makina Belsinspor’da ligde kalan son 4 maçının oynanması çıkacak olan kararı beklemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamanın ardından gözler yerel liglere çevrildi. Yerel Ligler için oynanıp oynamayacağı konusunda henüz bir gelişme olmaması kulüpleri endişelendiriyor. TASK Başkanı Ali Düşmez’in yapacağı açıklamanın ardından kulüpler çıkacak kararın ardından projelerini hazırlayacak. MaviBeyazlıların tecrübeli antrenörleri Emrah Çıtak ve Adnan Koçak’ın gelecek kararın ardından yeni bir planlama ve çalışma programı hazırlayacakları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parmağı kopan adamın imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Parmağı kopan adamın imdadına hava ambulansı yetişti
Zor günlerin dostu: Türk Kızılay Kızılay Melikgazi Şube Başkanı Dursun Daş: "İhtiyaç sahiplerin yanında olmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Zor günlerin dostu: Türk Kızılay Kızılay Melikgazi ...
Kayserispor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Kayserispor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
Sedat Kılınç: “İnşaat sektörü çalışanlarının da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç: “İnşaat sektörü çalışanlarının da ...
Ramazan’da pastırma ve sucuk içine talep arttı
YEREL HABERLER Ramazan’da pastırma ve sucuk içine talep arttı
Kayseri'de çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlığı
YEREL HABERLER Kayseri'de çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlığı
Gönüllü İyilik Hareketi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlara devam ediyor
YEREL HABERLER Gönüllü İyilik Hareketi ihtiyaç sahibi ailelere ...
Esenyurt Mahallesi'nde 10 sokak asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Esenyurt Mahallesi'nde 10 sokak asfaltlanıyor
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
KTO Başkanı Gülsoy’dan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan Anneler Günü mesajı
Grup Yorum üyesi Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Grup Yorum üyesi Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi
Grup Avenir Talas 325 Projesi’ni teslim etti Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: “Söz vermiş olduğumuz tarihten 1 yıl önce teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Grup Avenir Talas 325 Projesi’ni teslim etti Grup ...
Nakit para taksilerde geçmeyecek
YEREL HABERLER Nakit para taksilerde geçmeyecek
Karbonmonoksit gazından zehirlenen tarım işçisi 10 kişi, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen tarım işçisi 10 ...
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye getirildi, mahalleli sokağa döküldü
YEREL HABERLER Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye ...
7 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER 7 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Başkan Yalçın'dan annelere billboardda gül jesti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan annelere billboardda gül jesti
Başkan Çopuroğlu'nun Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu'nun Anneler Günü mesajı
Kayserispor Covid-19 test sonucu çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor Covid-19 test sonucu çıktı
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma: "11'e 11 futbol oynamak, markete gitmekten daha az tehlikeli"
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma: "11'e ...
Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Başkan Yalçın'dan annelere bilboardda gül jesti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan annelere bilboardda gül jesti
Geçici Koruma Altındaki Vatandaşlar Lavanta Yetiştiriciliğini Öğrenecek
YEREL HABERLER Geçici Koruma Altındaki Vatandaşlar Lavanta ...
Bellona Kayseri liglerin tescil edilmesini istiyor Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey: "Lig tescil edilirse her kulüp büyük tasarruf edecek"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri liglerin tescil edilmesini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X