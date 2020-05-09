Budadığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahalesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.A.K. (51) budamak için ağaca çıktı. Ağacı budarken dengesini kaybeden H.A.K., yaklaşık 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Yaralanan H.A.K., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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