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Pınarbaşı'da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi Covid19 testi çalışmalarını sürdürüyor.

Pınarbaşı'da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi Covid19 testi çalışmalarını sürdürüyor.
Yukarıborandere köyünde, hasta ziyaretine giden vatandaşların da korona virüsüne yakalandığı tespit edilmiş ve 6 ev karantina altına alınmıştı. Köyde uygulanan karantina ile birlikte Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi, koruyucu giysilerini giyerek Covid19 testlerini yapıyor.
Filyasyon ekibi, karantinadaki köyde Covid19'un yayılmaması için en ön safta mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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