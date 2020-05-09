Pınarbaşı'da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi Covid19 testi çalışmalarını sürdürüyor.

Yukarıborandere köyünde, hasta ziyaretine giden vatandaşların da korona virüsüne yakalandığı tespit edilmiş ve 6 ev karantina altına alınmıştı. Köyde uygulanan karantina ile birlikte Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi, koruyucu giysilerini giyerek Covid19 testlerini yapıyor.

Filyasyon ekibi, karantinadaki köyde Covid19'un yayılmaması için en ön safta mücadele ediyor.

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