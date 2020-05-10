Başkan Yalçın'dan Anneler Günü mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Anneliğin apayrı bir duygu olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesajında şu görüşlere yer verdi: “İnancımızda cennetin, annelerin ayakları altında olduğu belirtilerek anneliğin ne kadar yüce bir vasıf olduğuna dikkat çekilir. Nesillerimizin yetişmesinde değerli annelerimizin yerinin büyüklüğü yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle annelik çok kutsaldır. Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil her günü Anneler Günüdür. Bu vesile ile bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyor, hepsine hayırlı uzun ömürler diliyorum.”

Mesajında şehit annelerine de vurgu yapan Başkan Yalçın, “Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş değerli annelerimizi de hayırla yad ediyor, ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

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