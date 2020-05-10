Kayseri polisinden Zekiye nineye 'Anneler Günü' ziyareti

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ polisi, Anneler Günü dolayısıyla oğlu Bekir Er ile birlikte yaşayan 100 yaşındaki Zekiye Er'i evinde ziyaret ederek, gününü kutladı.<br>Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş ve polisler, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi Alperen apartmanında oğlu Bekir Er ile birlikte yaşayan 100 yaşındaki Zekiye Er'i evinde ziyaret etti. Ziyarette yaşlı kadının anneler gününü kutlayan Güldaş, "Bizler de sizin evlatlarınızız. Ne zaman isterseniz emrinizdeyiz. Anneler gününüz kutlu olsun" dedi. Ziyaretten dolayı teşekkür eden Zekiye Er ise, "Sizler için hep dua ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Allah sizden ve devletimizden razı olsun" diye konuştu. Ziyarette polisler, Zekiye Er'e çeşitli hediyeler vererek Anneler Günü'nü kutladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-05-10 16:40:42<br>

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