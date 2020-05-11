Kayseri’de 50 gün sonra iş başı yapan berberden üst düzey önlem

Cumhurbaşkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile berber ve kuaförlerin çalışmalarına 50 gün ara verilmesinin ardından iş yerlerini açan Kayserili berberler güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutarak iş başı yaptı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförler, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bugün iş başı yaptı. Belirli kurallar çerçevesinde çalışacak olan berberler, vatandaşlar ve kendi güvenlikleri için tedbirleri en üst düzeyde tutuyorlar. Kayseri’de berberlik yapan Mehmet Demirdoğan tek kullanımlık tulum, havlu, maske ve siperlik kullanarak tedbir aldıklarını, bütün kuaför ve berberlerin de bu tedbirleri elden bırakmadan çalışması gerektiğini söyledi.

Tıraş olmaya gelen vatandaşlar için gerekli bütün önlemleri aldıklarını söyleyen Mehmet Demirdoğan, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile biz de berberler olarak gereken önlemlerimizi aldık. 50 gündür iş yerlerimizi açamadık ve 50 günü sonunda da hem vatandaşlarımızın hem de kendi güvenliğimiz için, belirli tedbirler çerçevesinde iş başı yaptık. Tedbir olarak da, tek kullanımlık havlularımız, peçetelerimiz var. Koltukları tıraşlardan sonra dezenfekte ile temizliyoruz. Maskelerimiz ve siperliklerimiz var. Müşterilerimizi içeri almadan önce ateşlerini ölçüyoruz. Sabah 9 ile akşam 21.00 arasında hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi randevu usulü ile alıyoruz. İçeriye de bekleme amaçlı kimseyi almıyoruz, sadece tıraş olacaklar giriyor ve sosyal mesafe kuralları gereği arkadaşlarımızı dışarıda bekletiyoruz. İş yerlerimizi açtığımız için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da sosyal mesafe kurallarına uyarak hareket etmelerini ve maskesiz çıkmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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