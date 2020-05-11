Sarraflar düğün sezonundan ümidini kesti

Kayseri’de sarraflar, korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerin ertelenmesinin ardından yaz sezonunun sönük geçeceğini söyledi.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve 11 Mart’ta Türkiye’de de görülen korona virüs, sarrafları da vurdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün ve nişanların ertelenmesi yaklaşan yaz sezonu öncesinde sarrafları vurdu.

Kayseri’de sarraflık yapan Metin Meyilli, “Bu virüs bizi de etkiledi. 1 ay kadar sarrafımızı açmadık. Yeni yeni günlük 45 saat kadar dükkanımızı açmaya başladık. Nişan ve düğün zaten yok. Bu da bizim işimizi yüzde 80 etkiledi. Altın bozduranlar ve paraya ihtiyacı olup da altın bozdurup ödemeleri olan müşterilerimizin işlerini görmeye çalışıyoruz. Bu sene çok ümitli değiliz. Bu seneyi böyle atlatacağımızı tahmin ediyorum. Belki virüsün etkisi azaldığında düğünler de belki başlar” ifadelerini kullandı.

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