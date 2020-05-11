'Evdeki eşler birbirinin sevgi dilini kavramalı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Evdeki eşler birbirinin sevgi dilini kavramalı'

DHA

Selma KARA-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs sürecinde evde kalan çiftlere iletişim konusunda önerilerde bulunarak, "Eşler birbirinin sevgi dilini kavramalıdır" dedi. Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs sürecinde evde birlikte daha fazla zaman geçiren ailelere önerilerde bulundu. Pandemi sürecinin kaygı ve stresi artırmasından dolayı eşlerin iletişim kopukluğu yaşadığını belirten Karayağız, "Bir belirsizlik var. İşyerleri kapalı, ne olacağı belli değil....

'Evdeki eşler birbirinin sevgi dilini kavramalı'

<br>Selma KARA-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs sürecinde evde kalan çiftlere iletişim konusunda önerilerde bulunarak, "Eşler birbirinin sevgi dilini kavramalıdır" dedi.<br>Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs sürecinde evde birlikte daha fazla zaman geçiren ailelere önerilerde bulundu. Pandemi sürecinin kaygı ve stresi artırmasından dolayı eşlerin iletişim kopukluğu yaşadığını belirten Karayağız, "Bir belirsizlik var. İşyerleri kapalı, ne olacağı belli değil. Bu, özellikle çalışan kesim için ciddi bir sorun. Bu belirsizlik çalışan kesimde kaygı ve stres salgısına neden oluyor. Kaygı ve stres durumu da ev ortamına yansıyor. Ekonomik kaygılarla ilgili olarak, devletimiz zaten bir takım imkanlar sunuyor. O nedenle kafamızı biraz rahatlatmamız lazım" dedi.<br>'EŞLER BİRBİRLERİNİN SEVGİ DİLLERİNİ KAVRAMALI'<br>Bu süreçte eşlere sevgi dilini kullanmaları önerisinde bulunan Karayağız, "Çeşitli sevgi dilleri var. Eşler birbirinin sevgi dilini kavramalıdır. Bu sevgi dilleri kişiden kişiye değişiyor. Siz çok iyi Fransızca bilirsiniz, eşiniz de çok iyi Almanca bilir; ama aynı dili konuşamadığınızda anlaşamazsınız. Sevgi dili de yabancı bir dil gibidir. Burada önemli olan önce kendi sevgi dilimi kavramam, eşimin sevgi dilini kavramam ve ona onun dili ile hitap etmemdir. Yani beni hizmet eylemleri mutlu ediyordur; ama ben de eşime hizmet eylemleriyle hitap etmeye çalışırsam o bundan mutlu olmayabilir. Çünkü onun sevgi dili bu olmayabilir. Yani, kaliteli zaman geçirmekten mi hoşlanıyor, dokunsallık mı istiyor, hediyeleşmekten mi hoşlanıyor; eşler bunları bulup birbirine bu şekilde yaklaşırsa gerginlikler de azalır" diye konuştu.<br>'BİZ DİLİNİ KULLANMAK SORUNLARI ÇÖZER'<br>Aile içi iletişimde konuşmanın önemine değinen Karayağız, "Aile içinde konuşurken 'sen' ve 'ben' dilini kullanmak yerine 'biz' ortak dilini kullanırsak, eleştirimiz yapıcı bir eleştiriye dönüşür. Bir de konuşurken o konunun odağını kaçırmamak lazım; yani 'Bak şimdi bunu yaptın, on gün önce de şunu yapmıştın, 5 yıl önce bunu yaptın' teğetsel bir konuşmaya geçersek, hiçbir şey çözüme ulaşmaz. Amacımız çözüm üretmekse o konuya odaklanmalı ve ona göre çözüm üretmeliyiz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Selma KARA-Muhammed KISIR<br>2020-05-11 12:42:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan takımı TFF’nin kararını bekliyor
YEREL HABERLER Kılıçaslan Yıldızspor Bayan takımı TFF’nin kararını ...
Kayseri'de berberler açıldı; 5 gün randevular dolu
YEREL HABERLER Kayseri'de berberler açıldı; 5 gün randevular dolu
Başkan Palancıoğlu hem tıraş oldu, hem siperli maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu hem tıraş oldu, hem siperli maske ...
Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odasından Büyükşehir’e teşekkür
YEREL HABERLER Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odasından Büyükşehir’e ...
Sarraflar düğün sezonundan ümidini kesti
YEREL HABERLER Sarraflar düğün sezonundan ümidini kesti
Kayseri’de 50 gün sonra iş başı yapan berberden üst düzey önlem
YEREL HABERLER Kayseri’de 50 gün sonra iş başı yapan berberden üst ...
Talas’ta berber ve kuaförler açılışa hazırlandı
YEREL HABERLER Talas’ta berber ve kuaförler açılışa hazırlandı
Daha temiz çevre için Kocasinan’ da bahar temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Daha temiz çevre için Kocasinan’ da bahar temizliği ...
Büyükşehir’in maske üretimi 400 bini aştı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in maske üretimi 400 bini aştı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, görevine son verildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, ...
Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma
YEREL HABERLER Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma
Bülent Uygun’dan Yerköspor Futbol Akademisi’ne övgü Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Yahyalı’da futbol adına güzel şeyler oluyor”
YEREL HABERLER Bülent Uygun’dan Yerköspor Futbol Akademisi’ne ...
Başkan Altun'dan Hürmet Anneye Anneler Günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Altun'dan Hürmet Anneye Anneler Günü sürprizi
Kayserisporlu futbolcular, başkan Gözbaşı'nın Anneler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular, başkan Gözbaşı'nın Anneler ...
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, görevine son verildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, ...
Kayserisporlu futbolcular Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular Berna Gözbaşı'nın Anneler ...
Fırıncılar hem ekmek sattı, hem de vatandaşlara müzik dinletti
YEREL HABERLER Fırıncılar hem ekmek sattı, hem de vatandaşlara müzik ...
Kayseri polisinden Zekiye nineye 'Anneler Günü' ziyareti
YEREL HABERLER Kayseri polisinden Zekiye nineye 'Anneler Günü' ...
Kayseri'de 65 yaş ve üstü kişiler, sokaklara çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de 65 yaş ve üstü kişiler, sokaklara çıktı
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: “Kimsenin kuklası değiliz” “Maçların oynanacağını düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa ...
Başkan Palancıoğlu, Anneler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Anneler Günü'nü kutladı
Bünyan'da annelere çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Bünyan'da annelere çiçekli karşılama
KTO Başkanı Gülsoy, "Engelleri hep birlikte aşalım"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy, "Engelleri hep birlikte aşalım"
Ramazan Otobüsü Yeniden Yollarda
YEREL HABERLER Ramazan Otobüsü Yeniden Yollarda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X