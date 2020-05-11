Bunalıma giren şahıs kendini asarak intihar etti

Erkeklerin Kovid-19'dan daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği girdiği iddia edilen 77 yaşındaki bir kişi, iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 195. sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Ali A. (77) iple kendini astı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Ali A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.