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Esat Öztürk: "Belediyelerin üretmesi gerekiyor, İller Bankası’nın gözüne bakarsak hizmet yapamayız"

İHA

Esat Öztürk: "Belediyelerin üretmesi gerekiyor, İller Bankası’nın gözüne bakarsak hizmet yapamayız"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyelerin sürekli üretmesi gerektiğini söyleyerek, "İller Bankası’nın gözüne bakarsak, hizmet yapamayız" dedi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, pandemi kuruluna ilçe belediyelerinde de alınması gerektiğini söyleyerek, "65 bin nüfuslu ve Develi’miz, 36 bin nüfuslu bir Yahyalı’mız var. 25 bin nüfuslu Yeşilhisar’ımız var, Tomarza’mız var. Bu tür pandemi kurulu toplantılarında ilçe belediye başkanlarımız da katkı sunmuş olsa iyi olur diye düşünüyorum. Başkanlarımızda kendi çapında yerel yöneticidir. Doğrusu bir eksikliktir. Gönlümüzde arzu ediyor. Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu olmamalıdır. Her zaman böyle olmamalıdır. 65 bin nüfuslu bir Develi’miz de var. Nihayetinde aramızda bir dağ var. Kayseri’mizin nüfusu 1 milyon 400 bindir. Kocasinan, Melikgazi, Hacılar ve İncesu haricindeki ilçelerimizin nüfusu da 200 bindir. Kurulda alınan kararları bizde ilçelerimizde alıyoruz ama toplantıya bir katkı sunma anlamında söylüyorum" ifadelerini kullandı.
"İlçeler kıştan çıktıktan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış gibi oluyor" diyen Öztürk, "İlçelerde belediye hizmetlerine 2 gün ara verdiğimiz zaman sıkıntı oluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından da biz muaf olduğumuz için gerek temizlik gerekse fen işlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olan personelimiz haricinde tüm personelimizi çağırdık. Bu dönemde fen işlerimize büyük iş düşüyor. Belediye hizmetleri 7/24 devam etmesi gerekiyor. Park ve bahçelerimizin bakımı devam ediyor. Doğalgazdan sıkıntılı olduğumuz yerlere de ekiplerimize takviye ederek girdik. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşadığı yerleri tamir ediyoruz. Sadece biz değil, tüm belediyelerimizin kıştan çıktıktan sonra adeta 1. Dünya Savaşı’ndan çıkmış gibi oluyoruz. Kırsala giden yollar, yeni mahallelere giden yollar ve ilçe merkezimizdeki yollar tahrip oluyor. Mert ve Nisan ayı da bizim tadilat ayımızdır. Yaklaşan bayram öncesinde de mezarlarımızın bakımlarını da yapmaya başladık" dedi.
Kapuzbaşı ve Derebaş Şelaleri’nin yoluyla ilgili konuşan Başkan Öztürk, “Şuan orada kullanmış olduğu yollar, Osman Güneş valimizin zamanında yapılan yollardır. Şimdiki Valimizde burayla turizmle ilgili ve alakası var. Bakanımıza konuyu gündeme getirmesi gösterdiği alakayı gösteriyor. Yol medeniyettir. Yol konforu olursa insanlar kesinlikle gelir. Şelale yolunda heyelan tehlikesi arz eden yerler var, sert virajlar var. 2020 yatırımına alınarak, 40 kilometrelik yolumuz rehabilite edilirse insanlar doğayla baş başa kalmak istiyor. İnsanlarımız Kapuzbaşı şelalesine gidene kadar pişman olmamalıdır. Master planı da en kısa süre içerisinde hayata geçirilmelidir. Şuanda plan hazır ama gündemimizde değil. Erciyes Master Planı’nda istediğimiz yere iyi kötü geldik. Bu tek başına olmamalıdır. Kayseri, Erciyes’i ile Develi’si ile Yeşilhisar’daki içmesiyle Yahyalı’nın Kapuzbaşı Şelalesi ile hep beraber omuz vermeliyiz. En son ki sel felaketinin ardından yaralarımızı 1 ay içerisinde sardılar. Yürekten teşekkür ederim. Bunlar yeter mi, yetmez. Ramazan ayından sonra DSİ’nin ekipleri sel felaketinden sonra yaraların sarılmadığı bir yer vardı, onu yapacaklar. Sayın valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ederim. Yaralarımızı sardık ve sarmaya da devam ediyoruz. Orası coğrafi olarak çok sağlık bir yer. Sel felaketine maruz yerlerimiz. Ulupınar’dan gelen çakıllar barajı dolduruyor. Oraya bent veya duvar yaparak önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.
Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Belediyeler arsayı üretecek ve satacak. Biz ürettik, sattık. ‘Elden gelen aş olmaz, o da zamanında bulunmaz’ derler. Her zaman İller Bankası’nın gözüne bakarsak, hizmet yapamayız. Develi Belediyemiz GES’i yaptık ve kasasına ciddi manada para giriyor. Bizde dün itibariyle start vermiş olduk. 1 megavatlık GES’i Yahyalı’mıza kazandırmış olacağız. Benim bir eksikliğim oldu. GES konusunda yerimiz vardı ama bu yeri satmış olduk. Belediyemize ciddi de para geldi ama şimdiki aklım olsaydı ben satmazdım. Bu benim eksikliğim diye düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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