Kayseri’de 2 günlük kısıtlamanın ardından yoğunluk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri’de 2 günlük kısıtlamanın ardından yoğunluk

İHA

Kayseri'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşandı.

Kayseri’de 2 günlük kısıtlamanın ardından yoğunluk

Kayseri’de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda yoğunluk yaşandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yurt genelinde hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın yaşandığı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, kısıtlamanın bitmesinin ardından güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri de, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sürekli uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Yavuz'dan Mustafa Boydak'a tepki: "Şehitlerimizin kemiklerini sızlattın"
YEREL HABERLER Ali Yavuz'dan Mustafa Boydak'a tepki: "Şehitlerimizin ...
Recep Bağlamış: "Hayvancılık yapanlara yem desteği müjdesi sevindirdi"
YEREL HABERLER Recep Bağlamış: "Hayvancılık yapanlara yem desteği ...
Develi Kaymakamı Duru: "Şehit anneleri ve yakınları bizlerin en kutsal emanetleridir"
YEREL HABERLER Develi Kaymakamı Duru: "Şehit anneleri ve yakınları ...
Berberler açıldı, Başkan Cabbar tıraşını oldu
YEREL HABERLER Berberler açıldı, Başkan Cabbar tıraşını oldu
Esat Öztürk: "Belediyelerin üretmesi gerekiyor, İller Bankası’nın gözüne bakarsak hizmet yapamayız"
YEREL HABERLER Esat Öztürk: "Belediyelerin üretmesi gerekiyor, İller ...
Refüje çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Bunalıma giren şahıs kendini asarak intihar etti
YEREL HABERLER Bunalıma giren şahıs kendini asarak intihar etti
'Evdeki eşler birbirinin sevgi dilini kavramalı'
YEREL HABERLER 'Evdeki eşler birbirinin sevgi dilini kavramalı'
Kılıçaslan Yıldızspor Bayan takımı TFF’nin kararını bekliyor
YEREL HABERLER Kılıçaslan Yıldızspor Bayan takımı TFF’nin kararını ...
Kayseri'de berberler açıldı; 5 gün randevular dolu
YEREL HABERLER Kayseri'de berberler açıldı; 5 gün randevular dolu
Başkan Palancıoğlu hem tıraş oldu, hem siperli maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu hem tıraş oldu, hem siperli maske ...
Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odasından Büyükşehir’e teşekkür
YEREL HABERLER Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odasından Büyükşehir’e ...
Sarraflar düğün sezonundan ümidini kesti
YEREL HABERLER Sarraflar düğün sezonundan ümidini kesti
Kayseri’de 50 gün sonra iş başı yapan berberden üst düzey önlem
YEREL HABERLER Kayseri’de 50 gün sonra iş başı yapan berberden üst ...
Talas’ta berber ve kuaförler açılışa hazırlandı
YEREL HABERLER Talas’ta berber ve kuaförler açılışa hazırlandı
Daha temiz çevre için Kocasinan’ da bahar temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Daha temiz çevre için Kocasinan’ da bahar temizliği ...
Büyükşehir’in maske üretimi 400 bini aştı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in maske üretimi 400 bini aştı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, görevine son verildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, ...
Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma
YEREL HABERLER Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma
Bülent Uygun’dan Yerköspor Futbol Akademisi’ne övgü Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Yahyalı’da futbol adına güzel şeyler oluyor”
YEREL HABERLER Bülent Uygun’dan Yerköspor Futbol Akademisi’ne ...
Başkan Altun'dan Hürmet Anneye Anneler Günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Altun'dan Hürmet Anneye Anneler Günü sürprizi
Kayserisporlu futbolcular, başkan Gözbaşı'nın Anneler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular, başkan Gözbaşı'nın Anneler ...
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, görevine son verildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X