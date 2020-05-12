Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor

<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından gruplar halinde antrenmanlara başladı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren futbolcular, lig takviminin açıklanmasıyla kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarına başladı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 3 grup halinde yapılan antrenmanlarda futbolcular çalışmanın ilk kısmında ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Robert Prosinecki antrenmana maske ile çıktı. Sarı-kırmızılı takım antrenmanlara grup ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor antrenmanlarının bir süre basına kapalı olacağı bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Futbolcuların antrenmanı<br>-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-12 10:49:32<br>
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