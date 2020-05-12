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Kayseri'de sokağa çıkacak çocuklar için parklar dezenfekte edildi

DHA

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için parklardaki oyun grupları dezenfekte edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 14 yaş ve altı çocukların yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilecek. Bu kapsamda, Kayseri Kocasinan Belediyesi uzun bir aradan sonra sokağa çıkacak...

Kayseri'de sokağa çıkacak çocuklar için parklar dezenfekte edildi

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için parklardaki oyun grupları dezenfekte edildi.<br>İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 14 yaş ve altı çocukların yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilecek. Bu kapsamda, Kayseri Kocasinan Belediyesi uzun bir aradan sonra sokağa çıkacak olan çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması başlattı. İlçede bulunan 400 parktaki oyun grupları, yaklaşık 10 gün etkisi bulunan özel karışımlı dezenfektan ile temizlenerek, çocuklar için hazır hale getirildi.<br>Kocasinan Belediyesi'nde görevli Çevre Mühendisi Hilmi Sönmez, "Çocuklarımız için sokağa çıkma kısıtlaması yarın 11.00-15.00 arası kalkıyor. Biz de Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizde bulunan 400 parkımızı dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın kesinlikle sağlığına zarar vermeyen ve etkisi 10 gün süren bir madde ile temizlik yapılıyor. Banklarda yoğunluk yaşanmaması için dezenfekte yapmadık. Sadece çocuk oyun gruplarının her noktasına dezenfekte işlemi gerçekleştirildi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-05-12 11:02:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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