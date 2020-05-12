Talas’ta parklar çocukları bekliyor

Talas Belediyesi, uzun bir aradan sonra evlerinden çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki tüm parkları ve oyun gruplarını son bir kez daha dezenfekte ederek hazır hale getirdi.

Korona virüs salgının görülmesiyle birlikte birçok noktada parkbahçe ve yeşil alanlarda düzenli olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapan Talas Belediyesi, yarın evlerinden çıkacak 014 yaş grubu çocuklar için parkları bir kez daha elden geçirdi. Yarın 11.0015.00 saatleri arasında sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelinde bulunan tüm parklardaki 161 oyun grubu ve 59 spor aletini dezenfekte eden Talas Belediyesi, çocukların güvenli ve keyifli bir şekilde vakit geçirmeleri için uygun ortamı sağlamış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.