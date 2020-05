Evde Hayat Var Sohbetleri Sürüyor

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, her hafta cumartesi günleri gerçekleştirdiği 'Evde Hayat Var Sohbetleri’nin ikincisini düzenledi. Başkan Okandan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayın, yaklaşık 1 saat sürerken, canlı yayına toplamda bin 292 takipçi katıldı.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında takipçileriyle bir araya gelmek için başlatmış olduğu ‘’Evde Hayat Var Sohbetleri’’nin ikincisini 09 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın saat 21.45’de başlayarak yaklaşık 1 saat sürdü. İzleyicilerin büyük bir keyif alarak takip ettiği programa takipçiler, beğeni ve yorumlarıyla destek verdiler. Başkan Okandan, kendisiyle aynı dönemde Osmaniye’de İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ve şuan Osmaniye Milletvekili olan İsmail Kaya’yı yayına bağlayarak gelen soruların cevaplandırılmasını sağladı. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’nın ardından bir dönem Başkan Okandan’ın yardımcılığını da yapan Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt yayına katılarak izleyenlerle görüştü. İzleyiciler arasından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerinde katıldığı canlı yayın izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan; "Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bu dönemde, yetkililerin çağrılarına kulak vererek evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Tabii bu süreç içerisinde hemşehrilerimizi, teşkilat mensuplarımızı, dava arkadaşlarımızı da çok özledik. Bu sebeple sosyal medyanın imkanlarını kullanarak böyle bir canlı yayın yapmaya başladık. Çok şükür Rabbim de bereketini verdi. Her hafta sayımız katlanarak artarken, gelen mesajlar, arayanlar bir nebze olsun yüzümüz güldü diyorlar. Bu bize yeter" ifadelerine yer verdi.

Covid19 süreci boyunca Instagram hesabı üzerinden canlı yayının her hafta süreceğini belirten Başkan Okandan, "Yayınımıza katılarak, bizlere dua ederek gücümüze güç katan tüm hemşehrilerime sevgiler saygılar sunuyorum. Bu sürecin bir an evvel bitmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum"’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

