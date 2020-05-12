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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"

İHA

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı açıklamada; " Kayseri OSB'nin emektar sanayicilerini bilinçli ve planlı bir şekilde yanıltan, kurumu ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan bu fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek ve yüce Türk Mahkemeleri önünde hesap vereceklerdir" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı açıklamada; " Kayseri OSB’nin emektar sanayicilerini bilinçli ve planlı bir şekilde yanıltan, kurumu ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan bu fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek ve yüce Türk Mahkemeleri önünde hesap vereceklerdir" dedi.
"Kayseri OSB Yönetimi olarak, son günlerde birkaç sosyal medya hesabında maksatlı bir şekilde kurumumuz ve yöneticilerini yıpratmaya yönelik yürütülen karalama faaliyetleri üzerine aşağıdaki bilgilendirmenin paylaşılmasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır" diyerek açıklamasına başlayan Başkan Nursaçan; "Bilindiği üzere; 1 Mart 2019 tarihinde sanayicilerimizin yüksek teveccühlerini kazanarak; Kayseri Organize Sanayi Bölgesini bu kez 4 yıllığına yönetmek adına sandıktan çıkan sonuçla yeniden seçildik. Akabinde, seçim sonucunu hazmedemeyen bazı maksatlı çevrelerce ve bazı sanayiciler ile iş akitleri haklı nedenle feshedilen personelin şikâyetleri sonucunda Kayseri OSB bir denetim süreci geçirdi. Kayseri OSB yönetimi olarak asla denetlenmekten korkmadık. Çünkü veremeyeceğimiz hiçbir hesap, yasal olmayan hiçbir iş ve işlemimiz olmadı. Zira, göreve geldiğimizden buyana açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile hareket ettiğimiz, çok marjinal ve art niyetli dar çevreler dışında, tüm kamuoyu tarafından bilinen bir husustur. Bakanlık Teftiş Raporunun ilk sayfasında açıkça yer verildiği üzere iş akitlerine haklarında yapılan soruşturma doğrultusunda haklı nedenle son verilen eski personellere ve birkaç sanayicinin şikayeti üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, ilgili bakanlık müfettişleri hazırlamış oldukları raporun ilgili kısımlarını kurumumuza ve yine aynı kişilerin savcılığa verdiği şikâyet dilekçesi sebebiyle savcılık tarafından talep edilmiş olması nedeniyle Kayseri Başsavcılığına göndermişlerdir. Bazı dar, hazımsız ve her türlü entrikaya açık çevreler, birkaç sosyal medya platformunda Kayseri OSB hakkında savcılığa intikal eden ve üzerinde bugüne kadar olumlu veya olumsuz hüküm verilmemiş konularda, maksatlı olarak Kayseri OSB ve yönetimini yıpratmaya yönelik gerçek dışı iddialarla ve yalan yanlış bilgi kırıntıları ile algı yönetimi, karalama, iftira, dedikodu, itibarsızlaştırma gibi etik olmayan yollara başvurmaktadırlar. Kayseri OSB yönetimi olarak; yargıya intikal eden hiçbir süreci kamuoyu ile yargıya duyduğumuz güven nedeniyle paylaşmadık. Bize iftira atıyorsunuz diyen şahısların hakkımızda yaptığı iftira suçuna ilişkin; savcılık tarafından bizlerin haklı bulunduğunu, lehimize karar verildiğini, aleyhe açılan hukuk davalarını bölge müdürlüğümüzün kazanmaya başladığını dahi paylaşma ihtiyacı duymadık. Söz konusu fitne ve şer organizasyonunun kim/veya kimler olduğu, birkaç sosyal medya hesabından kimleri yönlendirdiği, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle iş akdi haklı nedenle feshedilen şahıslara, kimlerin açıktan maddi destek vererek azmettirerek beslediği, muhbirlik ve maşalık yaptırdığı, asıl amacın sözde birkaç kişinin hakkını korumak değil başkaca saklı amaç ve emellerine ulaşmak istediği tarafımızca yakından bilinmektedir. Şu husus çok iyi bilinmelidir, Kayseri OSB bir kurumdur. Kurum, ilke, kural ve prensipler çerçevesinde davranmak ve hareket etmek mecburiyetindedir. Bir kurumun ifade etmek istediklerini sosyal medya üzerinden yapması doğru karşılanmaz, ciddiyetle de bağdaşmaz. Ayrıca hesap vereceği makam ve merciler de bellidir. Sosyal medya üzerinden her iftira atana ve her hakaret edene cevap vermek kurumsal bir tepki olamaz. Kurum olarak üzüldüğümüz; Kayseri’de üretime ve istihdama en büyük katkıyı veren sanayicilerimizi şikâyet etmekte ne gibi bir amaç olabilir. Şikâyet edenler ve ettirenler şahsımızı da aşmış, sanayicilerimiz lehine yapılan uygulamaları ve dolasıyla sanayicilerimizi şikâyet etmiş, aslında sanayicimizi zor durumda bırakmışlardır. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ağır bir emaneti taşıdığımızın, bir o kadar da sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Açık, şeffaf ve hesap verebilen bir Kayseri OSB yönetimi olarak, arzu eden tüm üyelerimizi yürütülmekte olan her türlü iş ve işlemler ve merak ettikleri tüm konularda bilgilendirebileceğimizi özellikle belirtmek isteriz. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu böylesine kritik ve kenetlenmeye ihtiyaç duyulan bir dönemde, bu ve benzeri şekilde algı, karalama, kamuoyunu ve Kayseri OSB’nin emektar sanayicilerini bilinçli ve planlı bir şekilde yanıltan, kurumu ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan bu fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek ve yüce Türk Mahkemeleri önünde hesap vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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