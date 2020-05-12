Kargo şubesine silahlı saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kargo şubesine silahlı saldırı

İHA

Kayseri'de bir kargo şubesine gelen iki kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralanan olmazken, işyerinin camları kırıldı.

Kargo şubesine silahlı saldırı

Kayseri’de bir kargo şubesine gelen iki kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralanan olmazken, işyerinin camları kırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesindeki bir kargo şubesine gelen iki kişi, kargo çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yanlarında bulundurdukları tabancayla ateş eden şahıslar, 34 LJ 340 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs ikinci el araç piyasasını vurdu Galerici Ahmet Yurtlu: “Geçtiğimiz 3 ayda işlerimizde yüzde 80 düşüş oldu”
YEREL HABERLER Korona virüs ikinci el araç piyasasını vurdu Galerici ...
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ...
Evde Hayat Var Sohbetleri Sürüyor
YEREL HABERLER Evde Hayat Var Sohbetleri Sürüyor
Mermur Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ayverdi: "Engelliler Haftası sorunların çözüm haftası olsun"
YEREL HABERLER Mermur Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ayverdi: ...
Gıda yardımı, sosyal mesafe ihlali nedeniyle iptal edildi
YEREL HABERLER Gıda yardımı, sosyal mesafe ihlali nedeniyle iptal ...
Başkan Mehmet Cabbar’dan hemşireler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar’dan hemşireler günü mesajı
İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci: "Bugün biz de ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız şekilde sabah 05:30-06:00'da başlayan bir yoğunlaşma yaşadık"
YEREL HABERLER İaşe dağıtımında sosyal mesafe dinlemediler Kızılay ...
Bayram şekeri satan esnaf: Satışlarımızda yüzde 40 civarında düşüş var
YEREL HABERLER Bayram şekeri satan esnaf: Satışlarımızda yüzde 40 ...
Talas’ta parklar çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Talas’ta parklar çocukları bekliyor
Başkan Çopuroğlu: "Kutsal bir görevi layıkıyla yerine getiriyorlar"
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: "Kutsal bir görevi layıkıyla yerine ...
Eskişehir Bağları’nda 3 mahalle 6 sokak asfaltlandı
YEREL HABERLER Eskişehir Bağları’nda 3 mahalle 6 sokak asfaltlandı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu: “LGS çok farklı bir ortamda yapılacak” “Ne ile karşılaşacağımız belli değil, bunun müsebbibi MEB olmak istemiyor” Orta Öğretim Genel Müdürü Cengiz Mete: “Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile destan yazıyor” MEB Bakan Danışmanı Türker Toker: “EbaTV’ye çok hızlı girdik ve başarılı olduk” MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu: “LGS pandemiden sonra ilk önemli sınavımız olacak” “Öğretmenlerimiz 81 ilde başarı hikayesi yazdı”
YEREL HABERLER MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu: “LGS çok ...
Kayseri'de sokağa çıkacak çocuklar için parklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de sokağa çıkacak çocuklar için parklar ...
Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor gruplar halinde çalışıyor
Kayseri sucuğu ramazan sofralarını süslüyor  
YEREL HABERLER Kayseri sucuğu ramazan sofralarını süslüyor  
Yerköyspor karantina günlerinde boş durmuyor Antrenör Muammer Benli: “Pandemi futboldaki hayat kalıplarını değiştirdi”
YEREL HABERLER Yerköyspor karantina günlerinde boş durmuyor Antrenör ...
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligleri iptal edildi TBF kararına Kayseri’den tam destek
YEREL HABERLER Erkekler Basketbol Bölgesel Ligleri iptal edildi TBF ...
AVM'lere girişte herkesin ateşi ölçülecek, asansörleri özel gereksinimi bulunan vatandaşlar kullanabilecek
YEREL HABERLER AVM'lere girişte herkesin ateşi ölçülecek, ...
Kayseri Tabip Odası: "Kayseri'deki vaka sayısı 800, test sonucu pozitif 30 vefatımız var"
YEREL HABERLER Kayseri Tabip Odası: "Kayseri'deki vaka sayısı 800, ...
Ahmet Bozbey: ''Federasyonun kararından memnunuz"
YEREL HABERLER Ahmet Bozbey: ''Federasyonun kararından memnunuz"
Kayserispor 55 gün sonra topbaşı yaptı Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki antrenmanı maske takarak yönetti
YEREL HABERLER Kayserispor 55 gün sonra topbaşı yaptı Kayserispor ...
Ali Yavuz'dan Mustafa Boydak'a tepki: "Şehitlerimizin kemiklerini sızlattın"
YEREL HABERLER Ali Yavuz'dan Mustafa Boydak'a tepki: "Şehitlerimizin ...
Kayseri’de 2 günlük kısıtlamanın ardından yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri’de 2 günlük kısıtlamanın ardından yoğunluk
Recep Bağlamış: "Hayvancılık yapanlara yem desteği müjdesi sevindirdi"
YEREL HABERLER Recep Bağlamış: "Hayvancılık yapanlara yem desteği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X