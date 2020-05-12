Korona virüs ikinci el araç piyasasını vurdu Galerici Ahmet Yurtlu: “Geçtiğimiz 3 ayda işlerimizde yüzde 80 düşüş oldu”

Galerici Ahmet Yurtlu, korona virüs dolayısıyla ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını söyleyerek, "Geçtiğimiz 3 ayda işlerimizde yüzde 80 düşüş oldu" dedi.

Galerici Ahmet Yurtlu, korona virüsten sonra ikinci el piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Yurtlu, "Otomotiv sektörü zaten bütün hareketleri ve sektöre gelişmeler de ki en hızlı algılayan sektördür. Herhangi bir şey geliştiği zaman ekonomik olarak, iktisadi olarak, refleks olarak en hızlı cevap veren sektörlerden biridir. Otomobil, iyi veya kötü bir şekilde herkesin elinde bulunmaktadır. Alırken de, satarken de bu tip zamanlarda hareket belirleyicidir, bir nakit döngüsüdür. Buda gerçekten sektörde yaşanan gelişmelere en hızlı cevap veren pozisyondur. Artık bugün itibari ile grafikler ile bir takım şeyleri anlatmak gerekir. Aralığın sonunda duyulduğu fakat ilk başta ciddiye alınmadı. Fakat Ocak ayının ortalarında hissedilmeye başladı. Biz Türkiye’de bunu şubat ayında kabul ettik. Otomotiv sektöründe, şubat ayının ortasından sonra bir düşüşümüz oldu. Ciddi bir düşüş olmaya başladı. Şubat, özellikle Mart ayı çok dip yaptı. Nisan ayıda aynı şekilde oldu. En az yüzde 7080 işlerimizde durgunluk yaşadık. 10 tane araba satan 2 taneye 3 taneye düştü. Bazısı 1’e düştü. Bu ciddi bir algı oldu" ifadelerini kullandı.

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