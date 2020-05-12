Kayseri Üniversitesi, Uzaktan Öğretimde Online Sınav ve Yaz Okulu Takvimini Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu’nun 11 Mayıs 2020 tarihli uzaktan öğretim sisteminde sınavların yüz yüze yapılmaması ile ilgili aldığı kararın ardından Kayseri Üniversitesi, uzaktan öğretim sistemi üzerinden hazırladığı online sınav programı ve yaz okulu takvimini açıkladı.

Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanan uzaktan öğretim sürecini başarıyla sürdüren Kayseri Üniversitesi’nin, uzaktan öğretim online sınav programı ve yaz okulu takvimi şöyle:

Uzaktan Öğretim Derslerinin Son Günü : 23 Mayıs 2020

Ara sınavlar : 223 Mayıs 2020

Ara Sınav Mazeret sınavları : 2831 Mayıs 2020

Öğrenci devam durumlarının OBİSİS’e girilmesi : 2831 Mayıs 2020

Yıl sonu (final) sınavları : 1 21 Haziran 2020

Telafi (bütünleme) sınavları : 22 Haziran 5 Temmuz 2020

Yaz okulu kayıtları : 22 Haziran 13 Temmuz 2020

Yaz okulu mazeretli kayıtları : 13 15 Temmuz 2020

Yaz okulu başlangıcı : 13 Temmuz 2020

Tek ders başvuruları : 29 Haziran 7 Temmuz 2020

Tek ders sınavları : 9 12 Temmuz 2020

İslami İlimler Fakültesi ara sınav ödev/proje teslimi : 12 Mayıs 13 Haziran 2020

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uzaktan öğretim derslerinin sonunda sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi ve geleceğimiz olan gençlere evde kalarak sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.