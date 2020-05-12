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Başkan Altun pazar yerinde önlemleri denetledi

İHA

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde kurulan Salı pazarı yerini gezerek denetimleri inceledi ve alınan önlemleri vatandaş ve esnafa anlattı.

Başkan Altun pazar yerinde önlemleri denetledi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde kurulan Salı pazarı yerini gezerek denetimleri inceledi ve alınan önlemleri vatandaş ve esnafa anlattı.
İlçe pazarını gezerek pazar esnafı ile alışveriş yapan vatandaşın talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Altun, korona virüse karşı pazarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Başkan Altun, "İlçe merkezimizde kurulan Salı pazarında esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımıza hayırlı işler dileyerek kendileriyle, satış usulleri hakkında bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Hem esnafımız hem vatandaşlarımız duyarlı bir şekilde bu sürece destek veriyor. Herkese teşekkür ediyorum. Vatandaş olarak alışverişi kısa sürede tamamlayarak hızlıca eve dönmemiz ve hijyen kurallarını uygulamamız, hem bireysel sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından çok önemli. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşehrilerimizinde aynı duyarlılığı göstermeye devam ederek, yapılan uyarılara riayet etmeyi sürdürmelerini rica ediyorum. Aziz milletimizin desteği, büyük devletimizin gücüyle bu tehdidi de en kısa sürede birlikte yeneceğiz" dedi.
Esnaf ve vatandaşlar da kendileriyle yakından ilgilen Başkan Özkan Altun'a teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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