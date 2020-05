Nuri Ürkündaş: “Hemşirelerimiz her zaman insan hayatının kutsallığından ödün vermeden çalışıyor”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, Hemşireler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Nuri Ürkündaş, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hemşireler, bireyin ve toplumun sağlığını koruyan sağlık çalışanlarımızın en önemli bireylerindendir. Sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşireliğin güç çalışma şartlarını gerektiren, sabır, özveri ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran zor bir meslektir. Zor şartlar altında fedakarca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için gayret gösteren doktor, hemşire ve tüm sağlık ekipleri mesleğini canla başla icra etmektedirler, onlar bu fedakarca hizmetleri verirlerken sağlık çalışanlarımıza uygulanan her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisidir, bu sevgiyi sağlık çalışanlarımız da fazlasıyla görüyoruz. Bizler de çalışanlarımızdan sevgimizi esirgemeyelim. Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüs (Covid19) hastalığının tedavisi kapsamında hastalarımızla birebir muhatap olan, canlarını hiçe sayarak hizmet eden hemşirelerimizin hastalarımızın tedavi sürecinde çok büyük rolü olmuştur" dedi. Ürkündaş mesajını şöyle sürdürdü;

Hemşireler Günü nedeniyle, her türlü olumsuzlukta maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, itina ile görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

