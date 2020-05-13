Kayseri'de kargo aracında kaçak tütün ele geçirildi

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<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde durdurulan kargo aracında yapılan aramada 2 ton 250 gram kaçak tütün ele geçirildi.<br>Pınarbaşı ilçesi Karagöz Mahallesinde yol kontrolü yapan jandarma, şehir merkezi yönüne giden kargo aracını durdu. Araçta yapılan aramada, 22 kişiye ait olduğu belirlenen 20 karton kaçak sigara ile 2 ton 250 gram tütün ele geçirildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-05-13 11:39:27<br>

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