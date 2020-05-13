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Kayseri'de kargo aracında kaçak tütün ele geçirildi

DHA

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde durdurulan kargo aracında yapılan aramada 2 ton 250 gram kaçak tütün ele geçirildi. Pınarbaşı ilçesi Karagöz Mahallesinde yol kontrolü yapan jandarma, şehir merkezi yönüne giden kargo aracını durdu. Araçta yapılan aramada, 22 kişiye ait olduğu belirlenen 20 karton kaçak sigara ile 2 ton 250 gram tütün ele geçirildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.           DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA 2020-05-13 11:39:27

Kayseri'de kargo aracında kaçak tütün ele geçirildi

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde durdurulan kargo aracında yapılan aramada 2 ton 250 gram kaçak tütün ele geçirildi.<br>Pınarbaşı ilçesi Karagöz Mahallesinde yol kontrolü yapan jandarma, şehir merkezi yönüne giden kargo aracını durdu. Araçta yapılan aramada, 22 kişiye ait olduğu belirlenen 20 karton kaçak sigara ile 2 ton 250 gram tütün ele geçirildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.           DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-05-13 11:39:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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