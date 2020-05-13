Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla lig hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekibi Kayserispor, çalışmalarına bugün 3 grup halinde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yaptı. Antrenman ayak tenisi ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

SarıKırmızılılar, günde tek idman yaparak lig hazırlıklarını sürdürecek.

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