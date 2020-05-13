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(Özel) Kayseri'de 'Sultan Sazlığı' mutluluğu Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: "Bu haber bizleri mutlu etti"

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sultan Sazlığı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi Kayseri'de heyecanla karşılandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bu haber bizi mutlu etti" dedi.

(Özel) Kayseri'de 'Sultan Sazlığı' mutluluğu Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: "Bu haber bizleri mutlu etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sultan Sazlığı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi Kayseri'de heyecanla karşılandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bu haber bizi mutlu etti" dedi.
Kayseri'de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan, Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi. Bu karar Kayseri'de heyecanla karşılanırken, İHA'ya konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Başkan Cabbar, "Gerçekten bizde bu habere çok mutlu olduk. Sultan Sazlığı’nın kesin korunacak hassas alanları içerisine dahil olması, Cumhurbaşkanımızın bir kararname ile bunu imzalamış olması, Develiler adına gurur duyduğumuz bir olay oldu. Çünkü sadece Develi’nin değil, Yahyalı’nın, Yeşilhisar’ın, Kayseri’nin ve hatta ülkemizin göz bebeği konumunda olan, içerisinde endemik bitkilerden tutun 350’ye yakın kuş türünün barındığı Sultan Sazlığı Kuş Cennetimizin, Cumhurbaşkanımızın bu kararı ile daha korunaklı bir hal alması bizi mutlu etti. Bundan sonra bizde yavrularımıza ve gençlerimize emanet aldığımız bu doğayı daha güzel bir şekilde onlara devretmenin adımını da atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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