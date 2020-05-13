Milli Eğitim Müdürlüğü Tomarza’da 200 çuval un dağıttı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlarla alınan unlar, Tomarza ilçesinde 200 aileye ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla alınan unlar bu sefer Tomarza ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Öğretmen ve öğrencilerimizin katkıları ile toplanan yardımları 7. bölgede dağıtıyoruz. Yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracağız. Fedakar öğretmen ve öğrencilerimize bu alicenaplıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise, “Bulunduğumuz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya olsun, diğer başlatılan kampanyalarda olsun hemşehrilerimiz yardım seferberliği yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer bütün kurumlarımız taşın altına elini koymuş. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bu salgın hastalıktan kurtuluruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt da, “İlçemizde ilimiz genelinde düzenlenen 7. un dağıtım programı çerçevesinde ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere 25 kiloluk un dağıtacağız. Öğretmenlerimize, kampanyaya destek veren öğrencilerimize ve velilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

25 kiloluk un çuvalları, ilçedeki ihtiyaç sahibi 200 aileye yine öğretmenler vasıtasıyla ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.