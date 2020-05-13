Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Tomarza Halk Eğitim Merkezi’ne malzeme desteği

Korona virüs salgınında kamu kurum ve kuruluşlarına maske desteğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tomarza Halk Eğitim Merkezi’ne malzeme desteğinde bulunarak günlük maske üretim kapasitesinin 5 bine çıkarılmasını sağlayacak.

Tomarza ilçesinde 200 aileye un dağıtımının ardından Halk Eğitim Merkezi’ndeki atölyeleri inceleyene İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, koronavirüs salgını sonrasında Halk Eğitim Merkezi’nde maske üretimine başlayarak sağlık çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına maske desteği verdiklerini anlattı. Kurt, Halk Eğitim Merkezinde salgının görüldüğü andan itibaren şu ana kadar 10 bin adet maske ürettiklerini söyledi. Kurt, atölyelerde çalışanların İŞKUR desteği ile de desteklendiklerini ifade etti.

Milli Eğitim camiasının toplumun sıkıntıda olduğu dönemde büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Tomarza Halk Eğitim Merkezi’ne maske yapımı konusunda malzeme desteği vereceklerini duyurdu. Ekinci, kumaşın hazır halde Tomarza Halk Eğitim Merkezi’ne gönderileceğini, çalışanların da son dikim işlerini yapacağını belirterek, şu anda günde bin adet maske üretilen atölyelerin kapasitesinin verilen destek ile günde 5 bin adet maske üreteceğini söyledi.

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