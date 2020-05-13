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Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 H 2685 plakalı otomobil, 5 yaşındaki Muhammed Ö.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Ö., sevk ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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