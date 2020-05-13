Kargo şirketini kurşunlayan şüpheli, her yerde aranıyor

14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - SİVAS

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<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polis dün bir kargo şirketini kurşunlayıp kaçan şüpheli Bayram Y.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor <br>Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Y., kardeşinin çalışanları ile tartıştığı kargo şirketine tabancayla ateş açtı. İki merminin isabet ettiği saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından Bayram Y., kaçarak izini kaybettirdi. Polis her yerde Bayram Y.'yi arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ DHA<br>2020-05-13 18:22:12<br>

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