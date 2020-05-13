Mantardan zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen Halim ve Sümeyye F. çifti, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Develi ilçesi İncesu Mahallesi'nde dağdan topladıkları mantarı pişirip yiyen Halim F. ile eşi Sümeyye F., sonrasında karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceemede çiftin, yedikleri mantardan zehirlendiğini belirledi. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin durumlarının ağır olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-05-13 22:09:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.