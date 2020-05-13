Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor

<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından gruplar halinde başladığı antrenmanları sürdürdü.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren futbolcular, lig takviminin açıklanmasıyla 3 gün önce kulüp tesislerinde çalışmalarına başladı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 3 grup halinde yapılan antrenmanlarda futbolcular çalışmanın ilk kısmında ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Sarı-kırmızılı takım antrenmanlara grup ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirilmeye devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-13 22:46:39<br>
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