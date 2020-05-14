Yahyalıspor TFF'ye tepkili Yahyalıspor Antrenör Erkan Demirel: “İçinden çıkılmaz bir durum olabilir"

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, “Yazın ortasında, o sıcakta nasıl maç oynanacak" dedi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor Antrenörü Erkan Demirel, liglerin 18 Temmuz’da başlayacak olmasına tepki gösterdi. Demirel, “Türkiye Futbol Federasyonun her açıklaması bir öncekini aratıyor maalesef. Temmuz ayının ortasında başlayan bir lig düşünün. 3540 derece sıcakta Adana, Mersin, Antalya'da nasıl, hangi akılla maç oynatacaksın ve ne kadar sağlıklı olacak! Lig, Ağustos ayı ortasında bitecek ve sonra PlayOut maçlarını oynatacaksın ve ara vermeden yeni sezon transfer ve kamp çalışmaları başlayacak. Şunu açık söyleyeyim birçok oyuncunun bu tarihlerdeki maçlarda oynamayacağını kendini riske atmayacağını düşünüyorum ve yeni sezonu düşünerek kalan maçlara çıkmayacakları görüşündeyim" dedi.

Erkan Demirel, "Birçok takım sahaya çıkaracak ilk 11’i bulamayabilir. Allah korusun olası bir virüs artışı durumu olursa önümüzdeki sezon da tehlikeye girer. Sıkıntı içinden çıkılmaz bir durum alabilir. O zaman hem bu sezon hem de önümüzdeki sezon kaybedilir” diye konuştu.

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