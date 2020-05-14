Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Paul Georges Ntep, Fransa 2. Ligi'ne transfer oldu.

Sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından transfer edilen ancak devre arasında kulüpten ayrılan Paul Georges Ntep, Fransa'ya transfer oldu. Paul Georges Ntep, Fransa 2.Lig takımlarından Guingamp takımı ile anlaştı. 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat futbolcusu, sarı kırmızılı forma ile 1 Türkiye Kupası maçında, 5 de Süper Lig maçında görev yapmıştı,

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.