Zeki Akparlar: "Kayserispor, camia ile birlik olmalı"

Kayserispor Antrenörü Zeki Akparlar, sarı kırmızılı takımın futbolcu fabrikası olabilmesi için spor camiası ile barışık olması gerektiğini ifade etti.

Antrenör Zeki Akparlar, Türk Futbolunun önündeki en büyük tehlikenin alt yapıya önem vermemek olduğunu söyleyerek, önümüzdeki sezonlarda astronomik rakamlara transfer yapmanın imkansız olacağını, alt yapısı güçlü takımların ayakta kalacağını söyledi. Zeki Akparlar, Hes Kablo Kayserispor'un da ayakta kalan takımlar arasında olması için alt yapıya gereken önemi vermesi gerektiğini söyledi.

Zeki Akparlar, "Kayserispor’un yapacağı nedir. Benim şahsı görüşüm, ben öyle bir görevde olsam bütün Kayseri’de amatör takımları toplardım. Kayseri’de lokomotif takımlara Kayserispor için çalışmasını teklif ederdim. Yıllık giderlerini de karşılardım. Bu nedir 4050 bin TL gibi bir şey olur en fazla. Sıradan bir futbolcuya verilen para bu. Hem o takımı ayakta tutarsın, hem de o takım olaya daha çok konsantre olarak Kayserispor için çalışır. Her takımdan mutlaka 12 tane yetenek çıkacaktır. Yeteneğin nerede ne zaman çıkacağı belli olmaz. Kimi köyde çıkar, kimi kasabada çıkar, kimi ilçede çıkar, kimi şehirde çıkar. Kayserispor’un yapacağı tek bir şey önce, Kayseri spor camiası ile barışması lazım. Kayseri’den 6 tane oyuncumuz bir yıl içerisinde Sivasspor’a gitti. Bunun 2 tanesi 2006 doğumlu ve 36 kişilik U14 Milli takımına çağrıldı. Biri Kocasinan Şimşekspor’un oyuncusu, biri Erkiletspor’un oyuncusu. 1 yılda 500 bin TL harcarsın, ama 34 yıl sonra onların içinden 12 tanesini kazanırsın" dedi.

Akparlar, "Yetenek tespiti, yeteneğinin geliştirilmesi, yetenekli oyuncunun antrenman metodu öyle alt gruplarda sporcular haftada 12 tane idmanla, hafta sonu 1 tane maç böyle bir şey yok. O profesyonel takımın alt yapısından A takıma nasıl sporcu çıkacak. Çıkma şansı binde sıfır. Ben bu kadar iddialı söylüyorum. 9 yaşında da bulsam, 10 yaşında da bulsam, 11 yaşında da bulsam antrenör bir sporcunun 5 yıl sonra gelebileceği noktayı hayal edip düşünecek, canlandıracak. Bir sporcu futbola özgü uykusuna, dinlenmesine her şeyine dikkat edecek. Bir kere sporcu gece 11 sabah 7 uykusuna alacak" ifadelerini kullandı.

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