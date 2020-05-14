Kayserispor güç topluyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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Hes Kablo Kayserispor, ligde oynayacağı son 8 maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra hafta başında topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde idman yapan sarıkırmızılılar, güç topluyor. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren ve sonrasında ayak tenisi oynayarak günü tamamlayan Kayseri ekibinde futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

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