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Melikgazi'nin Türkiye'ye örnek projeleri bakanlıklardan destek aldı

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesi için hayata geçirdiği projeler ve yeni hayata geçecek olan projelerle ilgili AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki' ye sunum yaptı.

Melikgazi'nin Türkiye'ye örnek projeleri bakanlıklardan destek aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesi için hayata geçirdiği projeler ve yeni hayata geçecek olan projelerle ilgili AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ ye sunum yaptı.
Melikgazi Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı. Görseller ve slaytlarla gerçekleştirilen sunumda eğitimden, kültürel, sosyal merkezlerden, sağlık tesislerine, parklardan, yollara kadar tüm Melikgazi’yi kucaklayacak birçok proje tanıtılarak istişare edildi.
“Melikgazi’nin nadide projelerine destek”
Yapılan toplantıdan oldukça karlı çıktıklarını ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den büyük destek alındığını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye Melikgazi’mizde hayata geçireceğimiz projelerimizi sunduk. Yaptığımız toplantı çok verimli geçti ve projelerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Kayseri’nin ve Melikgazi’nin geleceğini konuştuk. Özellikle Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Birçok bakanımızı arayarak Melikgazi projelerimize destek istedi. Sağ olsun Sayın Bakanımız Hulusi Akar Paşa ile görüştü. Erciyes Üniversitesi’nin arkasına yeni bir yolu açacağız. Teknopark’ın önünden Üniversite’ye giden yeni yolun müjdesini buradan vermek istiyorum. Ayrıca Kültür Bakanımızdan Vezir Hanı ile ilgili Melikgazi Belediyemizin çeşitli sosyal ve kültürel çalışmaları için destek istedi. Orayı kiralamak için uğraşıyoruz. Bunun yanında okullarımızla alakalı Milli Eğitim Bakanımızla görüşme yaptı. İnşallah sürpriz projemiz var yakında gerçekleşecek. Bundan sonraki süreçte Kayseri’de Melikgazi’de yaptığımız projeler birçok ilde olmayan nadide güzel projeler. Rabbim bunları yapıp tamamlamayı nasip etsin. Çok güzel hizmetler vatandaşlarımızı bekliyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Sahura kadar yaptığımız bu faydalı toplantıda Kayseri ve Melikgazi için faydalı kararlar alındı. Bakanımızın desteği ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve AK Parti İl Başkanımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Melikgazi’nin projelerini heyecanla dinlediklerini ve hayata geçmesi için her türlü desteği vereceklerini belirten AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise şunları söyledi:
"Ramazan günlerinde belediyelerimizi gezerek her bir belediyemizin bu sene için yapacağı projeler ve gelecek yıllar için hazırladıkları projelerin ne olduğunu konuşuyoruz. Bu projelerimizle ilgili uzun uzun istişarelerde bulunduk. Melikgazi Belediyemizin çok güzel detaylı projeleri var. Sosyal tesisler, yollar, parklar, okullar, sağlık tesisleri, kentsel dönüşüm projeleri gibi yüzlerce proje var. Bir uyum içinde hep beraber çalışıyoruz. Bu akşam birkaç Bakanımızı aradık, destek istedik. Hepsinden olumlu cevaplar aldık. Bizler Kayseri’ye hizmet için varız. Bizler iyi niyetle çalışıyoruz. Allah da bereketini veriyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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