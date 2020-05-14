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Başkan Özdoğan: “Yapılacak ek yatırımlarla, ilçemizin kanal sorunu ortadan kalkacak”

İHA

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin Erciyes eteklerinde olduğu için açık kanal problemleri yaşadığını söyleyerek, "Yapılacak ek yatırımlarla, ilçemizin kanal sorunu ortadan kalkacak" dedi.

Başkan Özdoğan: “Yapılacak ek yatırımlarla, ilçemizin kanal sorunu ortadan kalkacak”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin Erciyes eteklerinde olduğu için açık kanal problemleri yaşadığını söyleyerek, “Yapılacak ek yatırımlarla, ilçemizin kanal sorunu ortadan kalkacak” dedi.
Bağ evlerinin Hacılar için avantaj olduğunu ve vatandaşların kısıtlamalarda bağ evlerinde zaman geçirdiğini söyleyen Özdoğan, “Hacılarımızda da şunu gördük biz, bağlar bize çok büyük avantaj. Hacılarımızdaki yapıların müstakil ağırlıklı olması, mahallelerimizin güzelliği ve yasaklarda ben biliyorum ki hafta sonu 34 günlük yasaklarda Kocasinan’da Melikgazi’de ikamet eden hemşerilerimiz Hacılar’daki bağlarına geldiler. Bunu şuradan biliyorum, temizlik işlerinde ciddi bir yoğunluk oldu. Ben sosyal medyadan bize yazan hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyorum. Bağlarda köşe bucak temizlik yapıyorlar. Kendilerinden istirham ediyorum, temizlik yaparken lütfen çöp kovalarını, eski kanepesi, koltuğu gibi eskilerle doldurmasınlar, kenarlara bıraksınlar. Biz zaten kepçemizle, kamyonumuzla alıyoruz ama biz dikkat ediyoruz. Dikkat etmezsek, temizlik araçlarımızda sıkıntılar olabiliyor. Bunlar milli servetler, kamu malları. Bunların korunması açısından da ben istirham ediyorum hemşerilerimiz bu noktada biraz daha hassas olsunlar. Biz çünkü normal süreçte Haziran başında yaşadığımız yoğunluğu Nisan sonu itibariyle yaşamaya başladık bağlarda. Araçlarımız normalde haftalık dolaşırken artık 2 günlük servislerimiz başladı. Biz bundan mutluyuz. Bağların temiz havası var, insanlar doğa ile iç içe oluyorlar” dedi.

"İlçe stadyumu için bakanlıktan 355 bin liralık çevre düzenlemesi talep ettik"
Seçimlerden önceki projelerinin arasında bulunan stadyum için çalışmaların neredeyse tamamlandığını ifade eden Bilal Özdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti;
“Biz yola çıkarken ne yapabiliriz? Nasıl güzelleştirebiliriz? Kaynaklar daha güzel nasıl kullanılabilir? İlçemizin değerini nasıl arttırabiliriz düşüncesi ile çıktık. Stadyumumuz ile ilgili bana ısrarla seçim öncesinde, başkanım 2019’a olur mu dediler. Biz 2020 demiştik zaten. Bütçe hesapları, gençlerin talebi derken Allah razı olsun Fevzi Mercan amcamız dedi ki ben orayı yapayım. Hemen başlanıldı ve sona geldik. Bir çimleme işimiz kaldı. Devlet millet iş birliği diyoruz ya, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat beye de buradan selamımızı gönderelim. Spor Bakanımız ilimize teşrif ettiklerinde biz de orada bulunduk. 355 bin liralık bir çevre düzenlemesi talep etmiştik ve ihale aşamasında şu an. Bunu da İnşallah Gençlik ve Spor İl Müdürümüz vasıtasıyla yapacağız. Devlet ve millet ile ilçemizin yararına gereken ne varsa yapılıyor.”

"Ek yatırımların ilçemize kazandırılması sözünü aldık"
Bilal Özdoğan ilçe ihtiyaçları için ek yatırımlar yapılması sözünü aldıklarını söyleyerek; “Bizim hazırda bekleyen açık kanal ihtiyacımız var çünkü Erciyes’in eteğindeyiz. Şu anda bentlerimiz kanallarımız var ama belediyemizin önünden devam eden, mezarlığa doğru olan istikametimizde bir açık kanalımız var. O açık kanalın yine belediye önünden gelip, 112 acil, Tatar Camisinin önünden ve Selver kavşağından açık hale gelmesi lazım. Geçtiğimiz yılarda da maalesef o yolda ilçemize geliş istikametinde bazı çöküşler oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun anında müdahale edip, yine oradaki kapalı kanalı modernize etmişti. Bunu sayın bakanımıza biz izah ettik, bölge müdürümüz de destek verdi. İnşallah ek yatırıma girmesi noktasında gerekli çalışmanın yapılması talimatını da bölge müdürümüze verdiler. Benim yaptığım görüşmelerde ek yatırımlar noktasının da ilçemize kazandırılması sözünü aldık. Yine sayın bakanımıza burada Hörmetçi bölgemizde bulunan yılkı atlarından bahsettim. Biz o bölgede rahvan atları ile amatör bir yarışma düzenledik ama Konya’da çok daha profesyonel yarışmalar düzenlendi. Biz de rahvan atları yetiştiriciliğinin önemli olduğunu ve ciddi bir gelir kapısı olduğunu öğrenince, başkanım o alanda yetiştirebilir ve yarışmaya da destek verebiliriz. Bu alanda çalışmalarınızı bekliyoruz dedi ve bu noktada da destekleri olduğunu duyuralım” ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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