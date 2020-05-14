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Ali Yedikaya: “Mesleğimizle ilgili bilim kurulunun kurulmasını istiyoruz” KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Belgesi olmayıp belge kullandıran meslektaşlarımızı tespit ettik”

İHA

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, odaların sahadaki problemlerin içerisinde olduğunu ve çözüm yollarını da bildiklerini söyleyerek, "Bilim kurulunun kurulmasını istiyoruz" dedi.

Ali Yedikaya: “Mesleğimizle ilgili bilim kurulunun kurulmasını istiyoruz” KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Belgesi olmayıp belge kullandıran meslektaşlarımızı tespit ettik”

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, odaların sahadaki problemlerin içerisinde olduğunu ve çözüm yollarını da bildiklerini söyleyerek, “Bilim kurulunun kurulmasını istiyoruz” dedi.
KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mobilya üretenleri mücbir sebebe alıyorsunuz, mobilya üretimine ambalaj üretenleri almıyorsunuz. Bunlar birbirleri ile bağlantılarıdır. Bizde sesimizi duyurmak için basın bültenleri ile açıklamalarımız ile uyarılarımızı yapıyoruz. Bu duyuldu mu? Duyulsa bile karşılık gördü mü? Tartışılabilir. Bu söylediğim şeylerden kaç tanesi mali müşavirleri ilgilendiriyor. Sadece bir ortaklık noktası var. Söylediğim sektörlerin hepsi ülkemize değer katan ve insanların zor durumda olduğu sektörler. En azından ‘Bu mali müşavirler ne diyorlar’ diye denmez mi? Demiyorlar işte. Bizde bu bilim kurulunu bunun için önerdik. En azından o masada bunlar konuşulsun. Çünkü biz sahanın içerisindeyiz, faturaların içerisindeyiz. İş insanlarının eşiyle konuşamadığı sıkıntıları biz biliyoruz. Biz çok rahat bir şekilde o masada bakanlıkla, GİB ile çok büyük hamleler yapardık ve seste getirirdik ama olmadı. Bir Sağlık Bakanlığı gibi bilim kurulu kurduramadık. Arabuluculuk bizlere verilmedi. Oysaki organize sanayide şirket ortakları birbirine düştüğünde ‘Bizim malımızı, karımızı’ arabulucu avukat paylaştırsın mı diyor. Mali müşavirimizi çağıralım diyor. Biz bunu zaten yapıyoruz ama bunu resmi yoldan yapmak istedik. Biz bunu meclise kadar getiriyoruz ve reddediliyor. Kayseri’nin 10 tane vekiline ne zaman arasam ulaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Geçici vergilerin uzatılmasına değinen Yedikaya, “AK Parti İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu, Hazine ve Maliye Bakanımızın özel kalem müdürü ile 23 günlük görüşme yaptı. Bu iş uzayacaksa biz Kayseri’de kötü durumda oluruz, bununla ilgili bir çalışma olması gerektiğini söyledi. O gün Mehmet Özhaseki bakanımıza da durumu ilettik. Kendisi de bize yardımcı oldu ve o gün akşam itibariyle geçici vergilerin ayın 28’ine uzatılma imkanı oldu. O süreç olmasaydı biz bu kadar erken olmazdı. Burada AK Parti İl Başkanımızın hakkını ödeyemeyiz. Bizlere ağabeylik yapıyor, mesleğimizle ilgili ne sıkıntı olursa olsun kapısını sonuna kadar açıyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Belgesi olmadığı halde belge kullanarak iş yapan mali müşavirleri tespit ettiklerinin altını çizen Başkan Yedikaya, “Biz oda seçimlerinde 700 küsur oy aldık, diğer grupla aramızda 300’e yakın oy farkı vardık. Haksız rekabet kuruluna da istesek 7 kişiyi bizim gruptan alabilirdik ama biz 5 kişiyi kendi grubumuzdan 2 kişiyi de karşı gruptan aldık. Bunun nedeni, haksız rekabeti önlemek ve Ali Yedikaya burada kendi adamlarını kayırıyor gibi dedikoduların önüne geçmektir. Çünkü kendilerinin temsilcileri de o toplantıda oluyor ve o cezalar verilirken kendileri de orada oluyor. Hepsi tek imzayla oluyor. Dolayısıyla bu konuda çok hassasız. Biz belgesi olmayıp belge kullandıran meslektaşlarımızı tespit ettik. Biz bunu tespit eder etmez, avukatımız aracılığı ile suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilere insanlar götürüp defterini veriyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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