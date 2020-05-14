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Uğur Nuri Akın: "Mesleğimizin gücünü ve önemini bir kez daha gösterdik” Eczacılar Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

İHA

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, korona virüs sürecinde eczacıların önemli bir rol üstlendiğini söyleyerek, "Mesleğimizin gücünü ve önemini bir kez daha gösterdik" dedi.

Uğur Nuri Akın: "Mesleğimizin gücünü ve önemini bir kez daha gösterdik” Eczacılar Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, korona virüs sürecinde eczacıların önemli bir rol üstlendiğini söyleyerek, "Mesleğimizin gücünü ve önemini bir kez daha gösterdik" dedi.
Kayseri Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Bu sene içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamızı “Hastalıkta sağlıkta Eczacınız yanınızda” olarak belirledik. Tüm dünya ile birlikte zor günler geçiriyoruz. Bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hayatımızı derinden sarstı. Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Genci, yaşlısı, görevi başında, hastalara hizmet ederken yaşamını yitiren tüm dünya eczacılarını ve eczane çalışanlarını anmak için 14 Mayıs saat 14.00’de bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Sürecin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mesleğimizin gücünü ve önemini bir kez daha gösterdik. Bu süreç hepimiz için değiştiren ve dönüştüren bir nitelik taşıyor. Bunu hep beraber deneyimliyoruz. Düzen bir bozulduğunda hayatı idame ettirenler çok net biçimde ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Akın, "Bizler tüm sağlık çalışanları olarak yaşamın devamı için somut katkımızla devam ediyoruz. Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları olarak biz eczacılar çok büyük sorumluluklar üstlendik. Covid19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık. Virüsün yayılmaz hızı ve yol açtığı yıkım ile baş etmek için herkesin seferber olduğu dönemde geçiyoruz. Dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları mesleklerine dört elle sarıldı ve halk sağlığını iyileştirmek, ölümü yaşama dönüştürmek için çabalıyorlar. Hastalarımıza sesleniyoruz” diye konuştu madem hastalıkta, sağlıkta, eczacınız yanınızda. Sizde ilaçlarınızı düzenli kullanarak Doktorunuzun ve eczacınızın önermediği ilaçları kullanmayarak, kendi sağlığınıza dikkat ederek sağlığın ve eczacının yanında olun" şeklinde konuştu.

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