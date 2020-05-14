Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı

Kayseri'de 19:49'da okunması gereken akşam ezanı 19:53'te okundu.
Kayseri'de Ramazan ayının 21. gününde vatandaşlar orucunu 4 dakika geç açtı. 19:49'da okunması gereken akşam ezanı 19:53'de okundu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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