Yemliha ile ilgili haberler asılsız

Yemliha Mahallesi Muhtarı Ömer Topal, 'Üfürükçü' iddialarını yalanladı. Muhtar Topal, haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Yemliha Mahalle Muhtarı Ömer Topal'dan 'Üfürükçü' iddialarına yanıt geldi. Topal yaptığı açıklamada; "Bir kaç gündür bazı yerel medya organlarında ve sosyal medya sayfalarında yer alan Yemliha'da virüsün üfürükçü bir kadın tarafından yayıldığı haberi tamamen asılsız olup gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öncelikle eğer böyle bir şahsın mevcudiyeti gerçekten varsa diğer insanlara bulaştırabilmiş olması için kendisinin de Covid 19 tanısı almış olması gerekmektedir. Şu an Yemliha mahallemizde testi pozitif çıkan hastalar bellidir ve bunlar içerisinde kesinlikle üfürükçü diye tabir edilen bir bayanda yoktur. Asılsız ve kaynağı belli olmayan bir haber ve bu haber üzerine yapılan yorumlar mahallemiz sakinlerini derinden üzmüştür.Bu haberin asılsız olduğu aile sağlığı merkezimiz tabipleri ve il sağlık müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından da teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.