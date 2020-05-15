Kayserispor’da tek eksik Lopes

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor’da Covid19 nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, idmanlara katılamıyor.

Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını günden tek antrenman ile sürdürüyor. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs (Covid19) nedeniyle 55 gün sonra çalışmalarına start veren SarıKırmızılılarda tek eksik bulunuyor. Korona virüs öncesi sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz’e giden tecrübeli savunma oyuncusu Miguel Lopes dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Hes Kablo Kayserispor yöneticileri, Miguel Lopes’i bir an öncesi Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Bu süreçte Lopes'in sakatlığını tamamen atlattığı ve çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürdüğü öğrenildi. Miguel Lopes’in Kayseri’ye geldikten sonra 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.